Сили оборони мають частковий успіх південно-західніше Вербового - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сили оборони України мають частковий успіх у районі південно-західніше Вербового Запорізької області, повідомив у четвер в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.
Сили оборони України, з його слів, продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
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"Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Ковальов.
А також на Бахмутському напрямку, з його слів, "ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення у районі Кліщіївки Донецької області".
"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, мають частковий успіх у районі південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають тут окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", - сказав Ковальов.
З його слів, українські воїни стримують ворога у районі Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області.
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Сили оборони мали частковий успіх південніше Роботиного.