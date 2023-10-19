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Сили оборони мають частковий успіх південно-західніше Вербового - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сили оборони України мають частковий успіх у районі південно-західніше Вербового Запорізької області, повідомив у четвер в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.

Сили оборони мають частковий успіх південно-західніше Вербового - Генштаб

Сили оборони України, з його слів, продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Цитата

"Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Ковальов.

А також на Бахмутському напрямку, з його слів, "ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення у районі Кліщіївки Донецької області".

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, мають частковий успіх у районі південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають тут окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", - сказав Ковальов.

З його слів, українські воїни стримують ворога у районі Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Нагадаємо

Сили оборони мали частковий успіх південніше Роботиного.

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