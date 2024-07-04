Силы обороны отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру
Киев • УНН
Из-за угрозы жизни солдат украинские войска отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру на более безопасные и подготовленные позиции.
Украинские военные отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру на более защищенные и подготовленные позиции. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Ситуация такова, что на данный момент в микрорайоне Канал в который зашел враг, удерживать было не целесообразно, ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены, поэтому было принято решение командования отойти на более защищенные и подготовленные позиции
Однако по его словам и там враг не прекращает своих активных боевых действий.
"У него есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить уже несколько месяцев подряд, взять Часов Яр. У него есть попытки повесить свое триколорное тряпье", - сказал Волошин.
Дополнение
Ранее аналитики украинского проекта DeepState сообщали, что микрорайон "Канал" в Часовом Яру полностью стерт. Дальнейшее содержание в руинах и проблемы с логистикой только увеличат потери, поэтому уход из микрорайона является логичным, хоть и трудным решением. "Канал" выгодно было держать, когда враг был на подступах.
Волошин о ситуации в Часовом Яру: враг продолжает применять "солнцепёк" на том направлении1 июля 2024, 09:47 • 21989 просмотров