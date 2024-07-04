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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру

Силы обороны отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 07:52  •  21642 просмотра

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Из-за угрозы жизни солдат украинские войска отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру на более безопасные и подготовленные позиции.

Украинские военные отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру на более защищенные и подготовленные позиции. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация такова, что на данный момент в микрорайоне Канал в который зашел враг, удерживать было не целесообразно, ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены, поэтому было принято решение командования отойти на более защищенные и подготовленные позиции

- рассказал Волошин.

Однако по его словам и там враг не прекращает своих активных боевых действий.

"У него есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить уже несколько месяцев подряд, взять Часов Яр. У него есть попытки повесить свое триколорное тряпье", - сказал Волошин.

Дополнение

Ранее аналитики украинского проекта DeepState сообщали, что микрорайон "Канал" в Часовом Яру полностью стерт. Дальнейшее содержание в руинах и проблемы с логистикой только увеличат потери, поэтому уход из микрорайона является логичным, хоть и трудным решением. "Канал" выгодно было держать, когда враг был на подступах.

Волошин о ситуации в Часовом Яру: враг продолжает применять "солнцепёк" на том направлении1 июля 2024, 09:47 • 21989 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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