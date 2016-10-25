Сигарет на 1,2 млн грн изъяли в Черновицкой области

"В рамках операции "Акциз-2016" было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка сигарет неизвестного происхождения. В районе села Петраши был остановлен автомобиль Mercedes. В ходе его осмотра было обнаружено и изъято 49,5 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога. Указанные сигареты планировалось контрабандным путем доставить на территорию Румынии ", - отмечает С.Билан.

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Сейчас сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, внесены в Единый реестр досудебных расследований.