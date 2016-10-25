Сигарет на 1,2 млн грн вилучили у Чернівецькій області

“В рамках операції „Акциз-2016“ було встановлено, що по території області здійснюється транспортування сигарет невідомого походження. У районі села Петраші було зупинено автомобіль Mercedes. В ході його огляду було виявлено та вилучено 49,5 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. Зазначені сигарети планувалося контрабандним шляхом доставити на територію Румунії,” — зазначає С.Білан.

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Наразі відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.