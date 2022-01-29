Январь попрощается снежной погодой: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине последние дни января этого года будут сопровождаться снежной погодой, завтра снег будет сильнее, возможны метели, а в последующие дни осадков будет меньше. При этом с началом февраля температура воздуха несколько повысится - местами до 6 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 30 января снег, мокрый снег, в западных, ночью и в северных областях местами значительный снег, лишь ночью в южных и восточных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных областях днем местами 25 м/с, местами метели.
Температура завтра 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах - значительный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель; температура ночью и днем 7-12° мороза.
31 января ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег; в южной части без существенных осадков. 1 февраля в Карпатском регионе, ночью и на северо-востоке небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, 31 января в Украине порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метели.
Температура 31 января-1 февраля ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью 1 февраля 2-7° мороза), в южной части днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью и днем 6-11° мороза.
2-3 февраля в западных областях небольшой снег, в юго-восточных областях мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков.
Температура 2-3 февраля ночью 3-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, 3 февраля в западных и северных областях 1-6° мороза; в юго-восточных областях ночью около 0°, днем 0-5° тепла. В Карпатах временами снег, температура ночью 6-12°, днем 2-8° мороза.
Дополнение
Порывы ветра и местами снегопады прогнозируют на выходные.