Январь попрощается снежной погодой: синоптики дали прогноз

КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине последние дни января этого года будут сопровождаться снежной погодой, завтра снег будет сильнее, возможны метели, а в последующие дни осадков будет меньше. При этом с началом февраля температура воздуха несколько повысится - местами до 6 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.