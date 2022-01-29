Січень попрощається сніжною погодою: синоптики дали прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В Україні останні дні січня цього року супроводжуватимуться сніжною погодою, завтра сніг буде сильніший, можливі хуртовини, а в наступні дні опадів буде менше. При цьому з початком лютого температура повітря дещо підвищиться - місцями до 6 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 30 січня сніг, мокрий сніг, у західних, вночі і в північних областях місцями значний сніг, лише вночі у південних та східних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у західних областях вдень місцями 25 м/с, місцями хуртовини.
Температура завтра 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Карпатах - значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина; температура вночі та вдень 7-12° морозу.
31 січня вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг; у південній частині без істотних опадів.1 лютого в Карпатському регіоні, вночі і на північному сході невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, 31 січня в Україні пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, хуртовини.
Температура 31 січня-1 лютого вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі 1 лютого 2-7° морозу), у південній частині вдень 1-6° тепла; у Карпатах вночі та вдень 6-11° морозу.
2-3 лютого у західних областях невеликий сніг, у південно-східних областях мокрий сніг з дощем, на решті територіі без істотних опадів.
Температура 2-3 лютого вночі 3-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, 3 лютого у західних та північних областях 1-6° морозу; у південно-східних областях вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла. У Карпатах часом сніг, температура вночі 6-12°, вдень 2-8° морозу.
Доповнення
Пориви вітру і місцями снігопади прогнозують на вихідні.