Сибига призвал мир усилить санкции против пропагандистов и судей рф
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины призвал партнеров синхронизировать санкции против российских медиа и судей. Он также подчеркнул ответственность за военную пропаганду.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на введение санкций против российских пропагандистов и судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Сибиги в соцсети "Х".
Детали
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, судьи, выносящие политически мотивированные приговоры против украинцев, и средства массовой информации, оправдывающие военные преступления, служат одной цели - поддержке российской агрессии против Украины и легитимизации ее преступлений.
Те, кто заставляет замалчивать правду, преследует невинных людей, оправдывает военные преступления и выполняет преступные приказы, являются частью той же машины агрессии. Они должны понести ответственность. Никакой безнаказанности за военную пропаганду. Никакой безнаказанности за политические преследования. Никакой безнаказанности за агрессию
Министр призвал международных партнеров синхронизировать санкции и усилить давление на всех тех, кто делает возможной, способствует и легитимизирует российскую агрессию. Он добавил, что ответственность должна распространяться на каждый элемент российской военной машины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских пропагандистских медиа и судей, принимавших незаконные решения в отношении украинских журналистов, в том числе замученной в плену Виктории Рощиной.