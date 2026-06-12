Сибига призвал мир усилить санкции против пропагандистов и судей рф

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на введение санкций против российских пропагандистов и судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Сибиги в соцсети "Х".

Детали

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, судьи, выносящие политически мотивированные приговоры против украинцев, и средства массовой информации, оправдывающие военные преступления, служат одной цели - поддержке российской агрессии против Украины и легитимизации ее преступлений.

Те, кто заставляет замалчивать правду, преследует невинных людей, оправдывает военные преступления и выполняет преступные приказы, являются частью той же машины агрессии. Они должны понести ответственность. Никакой безнаказанности за военную пропаганду. Никакой безнаказанности за политические преследования. Никакой безнаказанности за агрессию - говорится в публикации Сибиги.

Министр призвал международных партнеров синхронизировать санкции и усилить давление на всех тех, кто делает возможной, способствует и легитимизирует российскую агрессию. Он добавил, что ответственность должна распространяться на каждый элемент российской военной машины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских пропагандистских медиа и судей, принимавших незаконные решения в отношении украинских журналистов, в том числе замученной в плену Виктории Рощиной.