Сибига призвал мир усилить санкции против пропагандистов и судей рф

$44.930.0551.840.06
ukenru
15:54 • 2130 просмотра
Суд избрал меры пресечения обвиняемым в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачам OdrexPhoto
12:52 • 10434 просмотра
МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg
11:47 • 15381 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"Video
10:56 • 17040 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
12 июня, 10:27 • 27146 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
12 июня, 09:19 • 19479 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
12 июня, 07:24 • 20719 просмотра
Украина сделает запрос на 20 миллиардов долларов на "Рамштайне" - Politico
12 июня, 06:38 • 40197 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором
Эксклюзив
11 июня, 19:10 • 26677 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 41941 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.4м/с
76%
747мм
Популярные новости
Военные показали уникальные кадры поражения моста в АрмянскеVideo12 июня, 07:57 • 27827 просмотра
ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности вражеского удара БРСД, которой является "орешник", в течение суток12 июня, 09:40 • 8892 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 17106 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12:09 • 15522 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12:44 • 12769 просмотра
публикации
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12:44 • 12864 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12:09 • 15627 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
12 июня, 10:27 • 27146 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором12 июня, 06:38 • 40197 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 46004 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Марко Рубио
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo14:17 • 3912 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo13:21 • 4524 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 17175 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 79081 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 64197 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Instagram
Facebook

Сибига призвал мир усилить санкции против пропагандистов и судей рф

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Министр иностранных дел Украины призвал партнеров синхронизировать санкции против российских медиа и судей. Он также подчеркнул ответственность за военную пропаганду.

Сибига призвал мир усилить санкции против пропагандистов и судей рф

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на введение санкций против российских пропагандистов и судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Сибиги в соцсети "Х".

Детали

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, судьи, выносящие политически мотивированные приговоры против украинцев, и средства массовой информации, оправдывающие военные преступления, служат одной цели - поддержке российской агрессии против Украины и легитимизации ее преступлений.

Те, кто заставляет замалчивать правду, преследует невинных людей, оправдывает военные преступления и выполняет преступные приказы, являются частью той же машины агрессии. Они должны понести ответственность. Никакой безнаказанности за военную пропаганду. Никакой безнаказанности за политические преследования. Никакой безнаказанности за агрессию

- говорится в публикации Сибиги.

Министр призвал международных партнеров синхронизировать санкции и усилить давление на всех тех, кто делает возможной, способствует и легитимизирует российскую агрессию. Он добавил, что ответственность должна распространяться на каждый элемент российской военной машины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских пропагандистских медиа и судей, принимавших незаконные решения в отношении украинских журналистов, в том числе замученной в плену Виктории Рощиной.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Украина