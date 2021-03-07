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Швейцарцы проголосовали за запрет полного закрытия лица

Швейцарцы проголосовали за запрет полного закрытия лица

Киев  •  УНН

 • 15568 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Швейцарии в воскресенье, 7 марта, состоялся референдум, на котором 51,2 процента избирателей проголосовали за запрет полного закрытия лица в общественных местах. Против высказались 48,8 процента граждан Швейцарии, которые пришли на референдум. Явка составила 51,4 процента. Об этом пишет DW, передает УНН.

Что известно

Проголосованное предписание предполагает запрет на ношение в общественных местах (кроме культовых сооружений) любой одежды, полностью закрывающей лицо: никаба, паранджа или балаклава. То есть он будет касаться не только мусульман, но и демонстрантов или футбольных фанатов, которые часто закрывают лицо балаклавой. Впрочем, объединение, которое инициировало этот референдум, не скрывал своего критического отношения к исламу, пишет издание.

В частности, в 2009 году это объединение через референдум добилось запрета строительства новых минаретов в Швейцарии. Именно из этих башен в мечетях призывают мусульман к молитве. Это объединение является правоконсервативным и, по словам его членов, стремится предотвратить исламизацию Швейцарии.

Справка

По официальным данным, доля мусульман в Швейцарии в 2018 году составила 5,3 процента. Всего же никаб в Швейцарии носят, по оценкам, до 30 женщин. Правительство страны призвало граждан отклонить эту инициативу.

Дополнение

В 2018 году жители швейцарского кантона Санкт-Галлен проголосовали на референдуме за запрет ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо. За “запрет паранджи” проголосовали почти 67 процентов участников референдума.

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