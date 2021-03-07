Швейцарці проголосували за заборону повного закриття обличчя

Що відомо

Проголосований припис передбачає заборону на носіння у громадських місцях (крім культових споруд) будь-якого одягу, що повністю закриває обличчя: нікабу, паранджі чи балаклави. Тобто він стосуватиметься не лише мусульманок, але й демонстрантів чи футбольних фанатів, які часто закривають обличчя балаклавами. Утім, об'єднання, яке ініціювало цей референдум, не приховувало свого критичного ставлення до ісламу, пише видання.

Зокрема, у 2009 році це об'єднання через референдум домоглося заборони будівництва нових мінаретів у Швейцарії. Саме з цих веж у мечетях закликають мусульман до молитви. Це об'єднання є правоконсервативним і, за словами його членів, прагне запобігти ісламізації Швейцарії.

Довідково

За офіційними даними, частка мусульман у Швейцарії у 2018 році становила 5,3 відсотка. Всього ж нікаб у Швейцарії носять, за оцінками, до 30 жінок. Уряд країни закликав громадян відхилити цю ініціативу.

Доповнення

У 2018 році жителі швейцарського кантону Санкт-Галлен проголосували на референдумі за заборону носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя. За “заборону паранджі” проголосували майже 67 відсотків учасників референдуму.