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В Швейцарии отклонили инициативу о социальной ответственности бизнеса

В Швейцарии отклонили инициативу о социальной ответственности бизнеса

Киев  •  УНН

 • 13229 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Жители Швейцарии на референдуме в воскресенье, 29 ноября, не поддержали вынесенные на голосование две инициативы. Первая из них касалась так называемой "ответственности концернов" при осуществлении деятельности за пределами страны, пишет DW, передает УНН.

Представители левого лагеря, которые были инициаторами данного вопроса, требовали распространить практику правовой ответственности зарегистрированных в стране компаний по соблюдению швейцарских стандартов в области прав человека, экологии и т.д. на деятельность фирм за пределами страны.

Эта инициатива предполагала, что швейцарские компании должны нести ответственность за соблюдение стандартов во всей так называемой “цепочке поставок” за рубежом, учитывая дочерние компании, поставщиков и партнеров по бизнесу.

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Несмотря на то, что большинство участников референдума (50,7 процента) поддержала инициативу, она не прошла из-за особенностей местного законодательства, которое требует так называемого “двойного большинства”. То есть, для внесения изменений в законодательство простого большинства голосов на референдуме недостаточно. Необходимо еще, чтобы изменения поддержало большинство кантонов. В этом случае большинство кантонов, преимущественно немецкоязычные, была против.

В поддержку инициативы выступали более 130 церковных, благотворительных, экологических и правозащитных организаций.

Зато резко против такой ответственности компаний выступало правительство и швейцарская ассоциация бизнес-сообщества Economiesuisse, где эту инициативу расценили как слишком радикальную и такую, которая не соответствует действительности.

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Второй вопрос, который выносился на референдум и тоже не получило необходимой поддержки, касалось запрета инвестиций со стороны центробанка страны, а также страховых и пенсионных фондов в компании, в которых более 5 процентов оборота приходится на товары военного назначения. Против этой инициативы выступили 57,5 процента проголосовавших.

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