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Швейцарці на референдумі відхилили ініціативу про соціальну відповідальність бізнесу

Швейцарці на референдумі відхилили ініціативу про соціальну відповідальність бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Жителі Швейцарії на референдумі у неділю, 29 листопада, не підтримали винесені на голосування дві ініціативи. Перша з них стосувалася так званої "відповідальності концернів" при здійсненні діяльності за межами країни, пише DW, передає УНН.

Представники лівого табору, які були ініціаторами даного питання, вимагали поширити практику правової відповідальності зареєстрованих у країні компаній щодо дотримання швейцарських стандартів у сфері захисту прав людини, екології, тощо на діяльність фірм за межами країни.

Ця ініціатива передбачала, що швейцарські компанії мають нести відповідальність за дотримання стандартів у всьому так званому “ланцюжку постачання” за кордоном, враховуючи дочірні компанії, постачальників і партнерів по бізнесу.

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Незважаючи на те, що більшість учасників референдуму (50,7 відсотка) підтримала ініціативу, вона не пройшла через особливості місцевого законодавства, яке вимагає так званої “подвійної більшості”. Тобто, для внесення змін у законодавство простої більшості голосів на референдумі недостатньо. Необхідно ще, щоб зміни підтримала більшість кантонів. У цьому випадку більшість кантонів, переважно німецькомовні, була проти.

На підтримку ініціативи виступали понад 130 церковних, благодійних, екологічних та правозахисних організацій.

Натомість різко проти такої відповідальності компаній виступав уряд і швейцарська асоціація бізнес-спільноти Economiesuisse, де цю ініціативу розцінили як занадто радикальну і таку, що не відповідає реальності.

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Друге питання, яке виносилося на референдум і теж не здобуло необхідної підтримки, стосувалося заборони інвестицій з боку центробанку країни, а також страхових і пенсійних фондів у компанії, у яких понад 5 відсотків обороту припадає на товари військового призначення. Проти цієї ініціативи виступили 57,5 відсотка тих, хто проголосував.

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