Швейцарский клуб стал соперником "Шахтера" по 1/4 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По итогам матча 1/8 финала Лиги Европы “Базель” — “Айнтрахт” Ф определился будущий соперник донецкого “Шахтера”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Швейцарцы имели ряд острых моментов для взятия ворот, но отличились только однажды в конце встречи. Полузащитник Фабиан Фрай прошел нескольких оппонентов, дальше прошел голкипера и занес мяч в пустую сетку ворот — 1:0.
По итогам двухматчевого противостояния “Базель” праздновал выигрыш 4:0.
“Знаем, что „Шахтер“ очень сильная, быстрая и техничная команда. В матче с „Шахтером“ важно показать такую же плотную игру в обороне и поймать свои шансы в нападении”, — отметил главный тренер" Базеля “Марсель Коллер.
Добавим, что по данным ресурса “Transfermarkt” трансферная стоимость “Шахтера” составляет 131 млн. евро, а “Базеля” — 46.