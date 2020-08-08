Швейцарський клуб став суперником "Шахтаря" по 1/4 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. За підсумками матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи “Базель” — “Айнтрахт” Ф визначився майбутній суперник донецького “Шахтаря”, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Швейцарці мали низку гострих моментів для взяття воріт, але відзначились тільки одного разу наприкінці зустрічі. Півзахисник Фабіан Фрай пройшов кількох опонентів, далі пройшов голкіпера та заніс м’яч у порожню сітку воріт — 1:0.
За підсумками двоматчевого протистояння “Базель” святкував виграш 4:0.
“Знаємо, що „Шахтар“ дуже сильна, швидка і технічна команда. У матчі з „Шахтарем“ важливо показати таку ж щільну гру в обороні і впіймати свої шанси в нападі”, — наголосив головний тренер “Базеля” Марсель Коллер.
Додамо, що за даними ресурсу “Transfermarkt” трансферна вартість “Шахтаря” складає 131 млн. євро, а “Базеля” — 46.