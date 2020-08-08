Швейцарський клуб став суперником "Шахтаря" по 1/4 фіналу Ліги Європи

Швейцарці мали низку гострих моментів для взяття воріт, але відзначились тільки одного разу наприкінці зустрічі. Півзахисник Фабіан Фрай пройшов кількох опонентів, далі пройшов голкіпера та заніс м’яч у порожню сітку воріт — 1:0.

За підсумками двоматчевого протистояння “Базель” святкував виграш 4:0.

“Знаємо, що „Шахтар“ дуже сильна, швидка і технічна команда. У матчі з „Шахтарем“ важливо показати таку ж щільну гру в обороні і впіймати свої шанси в нападі”, — наголосив головний тренер “Базеля” Марсель Коллер.

Додамо, що за даними ресурсу “Transfermarkt” трансферна вартість “Шахтаря” складає 131 млн. євро, а “Базеля” — 46.