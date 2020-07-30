Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело против президента ФИФА

Специальный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело против президента ФИФА Джанни Инфантино в связи с подстрекательством сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.



Под подозрения попадают связи и встречи президента ФИФА со швейцарским генеральным прокурором Микаэлем Лаубером, у которых замечены признаки преступных деяний. Сам Лаубер на прошлой неделе подал в отставку со своего поста.



Отмечается, что на прошлой неделе по делу был назначен специальный прокурор Стефан Келлер для изучения связей между ним и Инфантино. Суд пришел к выводу, что Лаубер скрыл встречу с Инфантино, которая состоялась в 2017 году, и солгал своим наблюдателям. Выяснилось, что Лаубер и Инфантино встречались, как минимум, трижды, однако Лаубер отрицает свою вину. Келлер, в свою очередь, обнаружил признаки преступного поведения, связанного с секретными встречами.



Напомним, что Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году, заменив на посту Зеппа Блаттера.