Швейцарська прокуратура відкрила кримінальну справу проти президента ФІФА

Спеціальний прокурор Швейцарії порушив кримінальну справу проти президента ФІФА Джанні Інфантіно у зв'язку з підбурюванням співробітників федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.



Під підозри підпадають зв'язки та зустрічі президента ФІФА зі швейцарським генеральним прокурором Мікаелем Лаубером, у яких помічені ознаки злочинних діянь. Сам Лаубер минулого тижня подав у відставку зі своєї посади.



Зазначається, що минулого тижня у справі був призначений спеціальний прокурор Стефан Келлер для вивчення зв'язків між ним та Інфантіно. Суд прийшов до висновку, що Лаубер приховав зустріч з Інфантіно, яка відбулася у 2017 році, і збрехав своїм спостерігачам. З'ясувалося, що Лаубер та Інфантіно зустрічалися, як мінімум, тричі, проте Лаубер заперечує свою провину. Келлер, своєю чергою, виявив ознаки злочинної поведінки, пов'язаної з секретними зустрічами.



Нагадаємо, що Інфантіно став президентом ФІФА у 2016 році, замінивши на посту Зеппа Блаттера.