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Швейцарська прокуратура відкрила кримінальну справу проти президента ФІФА

Швейцарська прокуратура відкрила кримінальну справу проти президента ФІФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Швейцарська прокуратура почала судовий розгляд стосовно президента ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє УНН із посиланням на The Independent.

Спеціальний прокурор Швейцарії порушив кримінальну справу проти президента ФІФА Джанні Інфантіно у зв'язку з підбурюванням співробітників федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.

Під підозри підпадають зв'язки та зустрічі президента ФІФА зі швейцарським генеральним прокурором Мікаелем Лаубером, у яких помічені ознаки злочинних діянь. Сам Лаубер минулого тижня подав у відставку зі своєї посади.

Зазначається, що минулого тижня у справі був призначений спеціальний прокурор Стефан Келлер для вивчення зв'язків між ним та Інфантіно. Суд прийшов до висновку, що Лаубер приховав зустріч з Інфантіно, яка відбулася у 2017 році, і збрехав своїм спостерігачам. З'ясувалося, що Лаубер та Інфантіно зустрічалися, як мінімум, тричі, проте Лаубер заперечує свою провину. Келлер, своєю чергою, виявив ознаки злочинної поведінки, пов'язаної з секретними зустрічами.

Нагадаємо, що Інфантіно став президентом ФІФА у 2016 році, замінивши на посту Зеппа Блаттера.

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