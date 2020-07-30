Швейцарська прокуратура відкрила кримінальну справу проти президента ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Швейцарська прокуратура почала судовий розгляд стосовно президента ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє УНН із посиланням на The Independent.
Спеціальний прокурор Швейцарії порушив кримінальну справу проти президента ФІФА Джанні Інфантіно у зв'язку з підбурюванням співробітників федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.
Під підозри підпадають зв'язки та зустрічі президента ФІФА зі швейцарським генеральним прокурором Мікаелем Лаубером, у яких помічені ознаки злочинних діянь. Сам Лаубер минулого тижня подав у відставку зі своєї посади.
Зазначається, що минулого тижня у справі був призначений спеціальний прокурор Стефан Келлер для вивчення зв'язків між ним та Інфантіно. Суд прийшов до висновку, що Лаубер приховав зустріч з Інфантіно, яка відбулася у 2017 році, і збрехав своїм спостерігачам. З'ясувалося, що Лаубер та Інфантіно зустрічалися, як мінімум, тричі, проте Лаубер заперечує свою провину. Келлер, своєю чергою, виявив ознаки злочинної поведінки, пов'язаної з секретними зустрічами.
Нагадаємо, що Інфантіно став президентом ФІФА у 2016 році, замінивши на посту Зеппа Блаттера.