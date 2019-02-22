Швейцария засудила своего гражданина за борьбу с "Исламским Государством"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51424 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 68482 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127167 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128096 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128528 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124494 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158882 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Швейцария засудила своего гражданина за борьбу с "Исламским Государством"

Швейцария засудила своего гражданина за борьбу с "Исламским Государством"

Киев  •  УНН

 • 7271 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Швейцарии осудили бывшего военного Ханну Йоханнес Корсар, который командовал христианским ополчением в Сирии. Вооруженная борьба с "Исламским Государством", в которой принимал участие Корсар, нарушает принцип нейтралитета Швейцарии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Случай Косарь стал редким примером европейских стран, которые преследуют граждан за борьбу против джихадистов в Ираке и Сирии.

Военный трибунал оштрафовал Корсар на 500 швейцарских франков (499 долларов США), что является относительно мягким наказанием. Его обвинили в присоединении к "частной армии", которая защищала в Сирии одну из древнейших христианских общин в мире.

"Как христиане, мы не только воюем против "Исламского Государства", мы боремся против государства, нас ненавидит", - сказал бывший сержант швейцарской армии.

После двух лет боев в Сирии он вернулся в Швейцарию, где был арестован и содержался в течение трех лет в тюрьме. Сегодня его осудили за нарушение запрета воевать за другую страну без разрешения правительства. Также его подозревали в призыве воевать соотечественников, однако признали невиновным.

Ранее УНН сообщал, что у города Ракка в Сирии судмедэксперты изучают массовые захоронения жертв джихадистов, оставшихся с периода власти "Исламского Государства".

Напомним, Демократические силы Сирии и их американские союзники готовы к уничтожению последнего бастиона "Исламского Государства" - села Багуз.

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