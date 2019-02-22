Швейцария засудила своего гражданина за борьбу с "Исламским Государством"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Швейцарии осудили бывшего военного Ханну Йоханнес Корсар, который командовал христианским ополчением в Сирии. Вооруженная борьба с "Исламским Государством", в которой принимал участие Корсар, нарушает принцип нейтралитета Швейцарии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Случай Косарь стал редким примером европейских стран, которые преследуют граждан за борьбу против джихадистов в Ираке и Сирии.
Военный трибунал оштрафовал Корсар на 500 швейцарских франков (499 долларов США), что является относительно мягким наказанием. Его обвинили в присоединении к "частной армии", которая защищала в Сирии одну из древнейших христианских общин в мире.
"Как христиане, мы не только воюем против "Исламского Государства", мы боремся против государства, нас ненавидит", - сказал бывший сержант швейцарской армии.
После двух лет боев в Сирии он вернулся в Швейцарию, где был арестован и содержался в течение трех лет в тюрьме. Сегодня его осудили за нарушение запрета воевать за другую страну без разрешения правительства. Также его подозревали в призыве воевать соотечественников, однако признали невиновным.
Ранее УНН сообщал, что у города Ракка в Сирии судмедэксперты изучают массовые захоронения жертв джихадистов, оставшихся с периода власти "Исламского Государства".
Напомним, Демократические силы Сирии и их американские союзники готовы к уничтожению последнего бастиона "Исламского Государства" - села Багуз.