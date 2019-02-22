Швейцарія засудила свого громадянина за боротьбу з "Ісламською Державою"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Швейцарії засудили колишнього військового Ханну Йоханнес Корсар, який командував християнським ополченням у Сирії. Збройна боротьба з "Ісламською Державою", у якій брав участь Корсар, порушує принцип нейтралітету Швейцарії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Випадок Косар став рідкісним прикладом європейських країн, які переслідують громадян за боротьбу проти джихадистів в Іраку і Сирії.
Військовий трибунал оштрафував Корсар на 500 швейцарських франків (499 доларів США), що є відносно м'яким покаранням. Його звинуватили у приєднанні до "приватної армії", яка захищала в Сирії одну з найдавніших християнських громад у світі.
"Як християни, ми не тільки воюємо проти "Ісламської Держави", ми боремося проти держави, яка нас ненавидить", - сказав колишній сержант швейцарської армії.
Після двох років боїв у Сирії він повернувся до Швейцарії, де був арештований і утримувався протягом трьох років у в'язниці. Сьогодні його засудили за порушення заборони воювати за іншу країну без дозволу уряду. Також його підозрювали у підбиванні воювати інших співвітчизників, проте визнали невинуватим.
Раніше УНН повідомляв, що біля міста Ракка в Сирії судмедексперти вивчають масові поховання жертв джихадистів, що залишилися з періоду влади "Ісламської Держави".
Нагадаємо, Демократичні сили Сирії та їх американські союзники готові до знищення останнього бастіону "Ісламської Держави" - села Багуз.