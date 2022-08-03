Швейцария ввела санкции на российское золото и заморозила активы Сбербанка

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“Решением от 3 августа Швейцария принимает самые неотложные меры, которые в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из россии. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены”, – говорится в заявлении.

Детали

В релизе также говорится, что активы крупнейшего российского банка Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.

Напомним

21 июля Европейский Союз включил в новый черный список российский "Сбербанк" и российский мотоклуб "Ночные волки".

Новый, седьмой пакет санкций включают в себя бойкот крупнейшего российского кредитора "Сбербанк", эмбарго на золото и санкции против еще 50 физических и юридических лиц.

Среди 50 юридических и физических лиц, которые попали под санкции, есть председатель и акционер крупной горно-цинковой и медодобывающей компании «Уральская горно-металлургическая компания» Андрей Козицын, признанный «задействованным в секторах экономики, что обеспечивают значительный источник дохода для российского правительства.