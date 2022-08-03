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Швейцарія ввела санкції на російське золото та заморозила активи Сбербанку

Швейцарія ввела санкції на російське золото та заморозила активи Сбербанку

Київ • УНН

 • 115998 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Швейцарія приєдналася до сьомого пакету санкцій ЄС проти росії та запровадила заборону на російське золото, а також заморозила активи Сбербанку. Про це УНН пише з посиланням на сайт уряду Швейцарії.

Цитата

“Рішенням від 3 серпня Швейцарія вживає найнагальніших заходів, які в першу чергу стосуються заборони на купівлю, ввезення або транспортування золота та виробів з нього з росії. Послуги, пов'язані з цими товарами, також заборонені”, – йдеться у заяві.

Деталі

У релізі також йдеться, що активи найбільшого російського банку Сбербанку тепер заморожені, і йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги.

Нагадаємо

21 липня Європейський Союз включив до нового чорного списку російський "Сбербанк" і російський мотоклуб "Нічні вовки".

Новий, сьомий пакет санкцій включає бойкот найбільшого російського кредитора "Сбербанк", ембарго на золото і санкції проти ще 50 фізичних і юридичних осіб.

Серед 50 юридичних та фізичних осіб, які потрапили під санкції, є голова та акціонер великої гірничо-цинкової та мідьдобувної компанії «Уральська гірничо-металургійна компанія» Андрій Козіцин, визнаний «задіяним у секторах економіки, що забезпечують значне джерело доходу для російського уряду.

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