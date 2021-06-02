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Швейцария открыла аккредитацию на саммит Байдена и Путина

Киев • УНН

 • 18447 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства страны, передает УНН.

Швейцария открыла аккредитацию на саммит Байдена и Путина

Цитата:

"16 июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встретятся в Женеве, Швейцария. Представители СМИ, желающие получить доступ к помещениям для средств массовой информации для освещения этого события из Женевы, должны быть аккредитованы, используя форму аккредитации. Дедлайн для подачи заявок средств массовой информации является 11 июня, 10 утра", - говорится в сообщении швейцарского МИД.

Детали

Сообщается, что для получения аккредитации представителям СМИ необходимо предоставить один из следующих документов:

- доказательство полной вакцинации от COVID-19;

- отрицательный ПЦР-тест менее чем за 72 часа до получения аккредитации;

- подтверждение отрицательного результата теста на антиген, проведенного менее чем за 48 часов до аккредитации;

- доказательство выздоровления от COVID-19

- в противном случае им придется пройти экспресс-тест на антиген на месте. Центр тестирования будет доступен в медиацентре.

Дополнение

25 мая Кремль и Белый дом сделали официальный анонс саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве, 16 июня.

Встреча может пройти в отеле InterContinental в Женеве.

На сегодня известно, что Байден хочет поговорить с Путиным, в частности, о нарушении прав человека.

13 апреля Байден во время телефонного разговора впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории "третьих стран".

В первой половине июня у американского лидера запланирована первая зарубежная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.

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