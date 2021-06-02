Швейцарія відкрила акредитацію на саміт Байдена і Путіна

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 29210 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 105960 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 149021 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 132969 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 139593 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 98114 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 82807 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 185680 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88581 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 280102 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 58188 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 66768 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 21858 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 30624 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 47147 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 151585 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 185646 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 280072 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 447506 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 433626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 6194 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33065 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 38515 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38944 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39906 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Швейцарія відкрила акредитацію на саміт Байдена і Путіна

Київ • УНН

 • 18447 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Швейцарія в середу відкрила акредитацію для журналістів на саміт президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна. Повідомлення з'явилося на сайті зовнішньополітичного відомства країни, передає УНН.

Швейцарія відкрила акредитацію на саміт Байдена і Путіна

Цитата:

"16 червня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін зустрінуться в Женеві, Швейцарія. Представники ЗМІ, які бажають отримати доступ до приміщень для засобів масової інформації для висвітлення цієї події з Женеви, повинні бути акредитовані, використовуючи форму акредитації. Дедлайн для подачі заявок засобів масової інформації є 11 червня, 10 ранку", - йдеться в повідомленні швейцарського МЗС.

Деталі

Повідомляється, що для отримання акредитації представникам ЗМІ необхідно надати один з наступних документів:

- доказ повної вакцинації від COVID-19;

- негативний ПЛР-тест менш ніж за 72 години до отримання акредитації;

- підтвердження негативного результату тесту на антиген, проведеного менш ніж за 48 годин до акредитації;

- доказ одужання від COVID-19

- в іншому випадку їм доведеться пройти експрес-тест на антиген на місці. Центр тестування буде доступний в медіацентрі.

Доповнення

25 травня Кремль і Білий дім зробили офіційний анонс саміту президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна в Женеві, 16 червня.

Зустріч може пройти в готелі InterContinental в Женеві.

На сьогодні відомо, що Байден хоче поговорити з Путіним, зокрема, про порушення прав людини.

13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території "третьої країни".

У першій половині червня в американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45