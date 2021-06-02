Швейцарія відкрила акредитацію на саміт Байдена і Путіна

Цитата:

"16 червня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін зустрінуться в Женеві, Швейцарія. Представники ЗМІ, які бажають отримати доступ до приміщень для засобів масової інформації для висвітлення цієї події з Женеви, повинні бути акредитовані, використовуючи форму акредитації. Дедлайн для подачі заявок засобів масової інформації є 11 червня, 10 ранку", - йдеться в повідомленні швейцарського МЗС.

Деталі

Повідомляється, що для отримання акредитації представникам ЗМІ необхідно надати один з наступних документів:

- доказ повної вакцинації від COVID-19;

- негативний ПЛР-тест менш ніж за 72 години до отримання акредитації;

- підтвердження негативного результату тесту на антиген, проведеного менш ніж за 48 годин до акредитації;

- доказ одужання від COVID-19

- в іншому випадку їм доведеться пройти експрес-тест на антиген на місці. Центр тестування буде доступний в медіацентрі.

Доповнення

25 травня Кремль і Білий дім зробили офіційний анонс саміту президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна в Женеві, 16 червня.



Зустріч може пройти в готелі InterContinental в Женеві.



На сьогодні відомо, що Байден хоче поговорити з Путіним, зокрема, про порушення прав людини.



13 квітня Байден під час телефонної розмови вперше запропонував Путіну провести російсько-американський саміт на території "третьої країни".



У першій половині червня в американського лідера запланована перша закордонна поїздка як глава держави, він відвідає Велику Британію і Бельгію.