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Швейцария еще на год заморозила активы Януковича

Киев • УНН

 • 12149 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Швейцария продлила на год замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в сообщении, обнародованном посольством Шейцарии в Украине, передает УНН.

Швейцария еще на год заморозила активы Януковича

"19 декабря Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год превентивное замораживание активов изгнанного президента Украины Виктора Януковича и его окружения", - сообщили в посольстве.

В швейцарськом дипведомстве также отметили, что целью такого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

Напомним, посол рассказал о сроках возвращения активов украинских экс-чиновников из Швейцарии.

Как сообщал УНН, ранее Швейцария по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины арестовала имущество банкира беглого бизнесмена Сергея Курченко.

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