Швейцарія ще на рік заморозила активи Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Швейцарія продовжила на рік замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненим посольством Шейцарії в Україні, передає УНН.
"19 грудня Федеральна рада Швейцарії постановила продовжити на один рік превентивне замороження активів вигнаного президента України Віктора Януковича і його оточення", - повідомили в посольстві.
У швейцарському дипвідомстві також зазначили, що метою такого рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною.
Нагадаємо, посол розповів про терміни повернення активів українських екс-посадовців зі Швейцарії.
Як повідомляв УНН, раніше Швейцарія за клопотанням Генеральної прокуратури України арештувала майно банкіра бізнесмена-втікача Сергія Курченка.