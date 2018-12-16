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Швейцария назначила посла в Украину и Молдову

Киев • УНН

 • 8918 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Швейцария назначила новым послом в Украине и Молдове нынешнего постоянного представителя страны в ОБСЕ, ООН и международных организациях в Вене Клода Вильда. Об этом сообщает сайт Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации, передает УНН.

Швейцария назначила посла в Украину и Молдову

"Клод Вильд, ныне Посол и Постоянный представитель Швейцарии в ОБСЕ, ООН и международных организациях в Вене, станет новым чрезвычайным и полномочным послом в Украине и Республике Молдова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол будет базироваться в Киеве. Он приступит к работе в 2019 году.

Как сообщал УНН, посол Японии в Украине Шигеки Сумме завершает свою каденцию на этом посту и возвращается на родину. По данным японских СМИ, в начале декабря правительство Японии назначило нового посла Японии в Украине. Им стал 63-летний Такаши Курай (Takashi Kurai), который был послом Японии в Пакистане с февраля 2016 года.

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