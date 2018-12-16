Швейцария назначила посла в Украину и Молдову

"Клод Вильд, ныне Посол и Постоянный представитель Швейцарии в ОБСЕ, ООН и международных организациях в Вене, станет новым чрезвычайным и полномочным послом в Украине и Республике Молдова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол будет базироваться в Киеве. Он приступит к работе в 2019 году.

Как сообщал УНН, посол Японии в Украине Шигеки Сумме завершает свою каденцию на этом посту и возвращается на родину. По данным японских СМИ, в начале декабря правительство Японии назначило нового посла Японии в Украине. Им стал 63-летний Такаши Курай (Takashi Kurai), который был послом Японии в Пакистане с февраля 2016 года.