Швейцарія призначила посла в Україну та Молдову
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Швейцарія призначила новим послом в Україні та Молдові нинішнього постійного представника країни в ОБСЄ, ООН і міжнародних організаціях у Відні Клода Вільда. Про це повідомляє сайт Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації, передає УНН.
“Клод Вільд, нині Посол та Постійний представник Швейцарії в ОБСЄ, ООН та міжнародних організаціях у Відні, стане новим надзвичайним і повноважним послом в Україні та Республіці Молдова”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посол базуватиметься у Києві. Він приступить до роботи у 2019 році.
Як повідомляв УНН, посол Японії в Україні Шігекі Сумі завершує свою каденцію на цій посаді і повертається на батьківщину. За даними японських ЗМІ, на початку грудня уряд Японії призначив нового посла Японії в Україні. Ним став 63-річний Такаші Курай (Takashi Kurai), який був послом Японії в Пакистані з лютого 2016 року.