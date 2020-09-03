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Швейцария "вернула" алкоголь на стадионы

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Федеральный совет Швейцарии позволил употреблять алкогольные напитки на стадионах страны, передает УНН со ссылкой на thelocal.ch

Швейцария "вернула" алкоголь на стадионы

"Федеральный совет Швейцарии отклонил запрет на употребление алкоголя на стадионах", - говорится в сообщении.

Однако, существуют некоторые ограничения. Употреблять алкоголь на стадионах можно тогда, когда проводятся крупные спортивные мероприятия, в которых принимают участие более 1 тыс. человек.

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"Организаторы крупных мероприятий должны предоставить концепцию - каким образом они будут обеспечивать правопорядок. Продажа и потребление алкогольных напитков должны быть ограничены до такой степени, чтобы зрители не подвергали опасности соблюдения концепции защиты", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня украинская сборная по футболу сыграет свой первый матч в Лиге наций со сборной Швейцарии. Матч состоится во Львове, начало поединка в 21:45.

Ранее главный тренер сборной Швейцарии сказал, что "Украина играет в футбол европейского уровня".

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