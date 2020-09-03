Швейцария "вернула" алкоголь на стадионы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Федеральный совет Швейцарии позволил употреблять алкогольные напитки на стадионах страны, передает УНН со ссылкой на thelocal.ch
"Федеральный совет Швейцарии отклонил запрет на употребление алкоголя на стадионах", - говорится в сообщении.
Однако, существуют некоторые ограничения. Употреблять алкоголь на стадионах можно тогда, когда проводятся крупные спортивные мероприятия, в которых принимают участие более 1 тыс. человек.
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"Организаторы крупных мероприятий должны предоставить концепцию - каким образом они будут обеспечивать правопорядок. Продажа и потребление алкогольных напитков должны быть ограничены до такой степени, чтобы зрители не подвергали опасности соблюдения концепции защиты", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня украинская сборная по футболу сыграет свой первый матч в Лиге наций со сборной Швейцарии. Матч состоится во Львове, начало поединка в 21:45.
Ранее главный тренер сборной Швейцарии сказал, что "Украина играет в футбол европейского уровня".