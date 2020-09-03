Швейцарія "повернула" алкоголь на стадіони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Федеральна рада Швейцарії дозволила вживати алкогольні напої на стадіонах країни, передає УНН з посиланням на thelocal.ch
"Федеральна рада Швейцарії відхилила заборону на вживання алкоголю на стадіонах", - йдеться в повідомленні.
Однак, існують деякі обмеження. Вживати алкоголь на стадіонах можна тоді, коли проводяться великі спортивні заходи, в яких беруть участь понад 1 тис. осіб.
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"Організатори великих заходів повинні надати концепцію - яким чином вони будуть забезпечувати правопорядок. Продаж і споживання алкогольних напоїв повинні бути обмежені до такого ступеня, щоб глядачі не піддавали небезпеці дотримання концепції захисту", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні українська збірна з футболу зіграє свій перший матч в Лізі націй зі збірною Швейцарії. Матч відбудеться у Львові, початок поєдинку о 21:45.
Раніше головний тренер збірної Швейцарії сказав, що "Україна грає в футбол європейського рівня".