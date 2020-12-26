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Швеция и Испания обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Швеция и Испании 26 декабря сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Швеция и Испания обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2

Четыре случая инфицирования обнаружены в Испании, один — в Швеции.

Накануне перечень стран, где обнаружили новый штамм коронавируса, пополнили Франция и Япония. Французские власти на два дня запретили въезд пассажирам и грузам из Великобритании, откуда происходит новый вариант вируса.

Япония с 28 декабря временно приостановит въезд иностранцев. В страну смогут въезжать только ее граждане, а также иностранцы, имеющие статус резидента. Они должны пройти обязательный 14-дневный карантин дней после прибытия.

Поэтому новый штамм коронавируса обнаружили в Гонконге, Сингапуре, Австралии, Франции, Японии, на Филиппинах.

Сообщение о появлении нового штамма в Великобритании побудило страны всего мира прекратить рейсы из Соединенного Королевства.

Напомним, по состоянию на утро в мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились уже более 79,8 млн человек.

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