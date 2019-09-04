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"Шведский стол" введут еще в 27 столичных школах - КГГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. В первом учебном полугодии столичные власти планируют расширить границы пилотного проекта "мультипрофильного питания" в городе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

"Завтрак, где школьники могут выбирать блюда, как на шведском столе, значительно привлекательнее для детей и эффективнее с точки зрения использованных средств. На практике успешно показал результат Печерский район, с которого мы начали этот проект, и сейчас уже успешно реализуем почти во всех школах столицы", - прокомментировал замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Уточняется, что сегодня в формате "2-3 меню на выбор учеников" охвачен 41% всех школ Печерского района. А с 1 сентября реализацию проекта начали во всех школах Дарницкого, Днепровского, Подольского, а также еще в четырех школах Деснянского (№№ 189, 212, 238, 250), в пяти школах Оболонского (№№ 29, 210, 240, 252, 285) и в четырех Святошинского (№№ 162, 140, 203, 235) районов.

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Кроме этого, модель обеспечения полуфабрикатами (полуфабрикатная линейка "Школьное питание", ООО "Пирятинский деликатес") введена в 12 школах Шевченковского района (№№ 24, 28, 70, 82, 95, 97, 106, 163, 172, 175, 199, Технический лицей).

По данным КГГА, в рамках проекта предполагается изменить рецептуру блюд по сборнику Евгения Клопотенко. Кулинар разработал новые рецепты для школьных столовых, чем доказал, что готовить вкусно и полезно можно за те же 15 грн.

"Мы хотим, чтобы в школьных столовых питались не 30% детей, а хотя бы 70%. Чтобы родители были спокойны за качество и безопасность блюд, а ученикам нравилось то, что для них готовят. В процессе изменений мы сотрудничаем и привлекаем лучших экспертов, которые имеют с нами общую цель - изменить качество и вкус и при этом эффективно использовать средства", - говорит Мондриевский.

Напомним, как писал УНН, ранее столичные депутаты разработали проект решения, которым предлагается лишить частные фирмы права поставлять школьные обеды.

Депутаты предложили создать в каждом районе столицы коммунальные предприятия-столовые, которые и уполномочить на обеспечение питания детей.

В такой инициативе видят попытку монополизации школьного питания в столице.

А по словам нардепа Сергея Тригубенко, новые КП могут быть всего лишь "прокладками" между поставщиками продуктов и учебными заведениями. И это не будет гарантировать безопасность и высокое качество школьных обедов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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