"Шведський стіл" запровадять ще у 27 столичних школах - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У першому навчальному півріччі столична влада планує розширити межі пілотного проекту "мультипрофільне харчування" у місті. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
"Сніданок, де школярі можуть обирати страви, як на шведському столі, значно привабливіший для дітей та ефективніший з точки зору використаних коштів. На практиці успішно показав результат Печерський район, з якого ми розпочали цей проект, і наразі вже успішно реалізовуємо майже у всіх школах столиці", – прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Уточнюється, що сьогодні за форматом "2-3 меню на вибір учнів" охоплено 41% усіх шкіл Печерського району. А з 1 вересня реалізацію проекту розпочали у всіх школах Дарницького, Дніпровського, Подільського, а також ще у чотирьох школах Деснянського (№№ 189, 212, 238, 250), у п'яти школах Оболонського (№№ 29, 210, 240, 252, 285) та у чотирьох– Святошинського (№№ 162, 140, 203, 235) районів.
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Окрім того, модель забезпечення напівфабрикатами (напівфабрикатна лінійка "Шкільне харчування", ТОВ "Пирятинський делікатес") запроваджено у 12 школах Шевченківського району (№№ 24, 28, 70, 82, 95, 97, 106, 163, 172, 175, 199, Технічний ліцей).
За даними КМДА, у межах проекту передбачається змінити рецептуру страв за збірником Євгена Клопотенка. Кулінар розробив нові рецепти для шкільних їдалень, чим довів, що готувати смачно і корисно можна за ті ж 15 грн.
"Ми хочемо, щоб у шкільних їдальнях харчувалися не 30% дітей, а хоча б 70%. Щоб батьки були спокійні за якість і безпечність страв, а учням подобалось те, що для них готують. У процесі змін ми співпрацюємо та долучаємо найкращих експертів, які мають з нами спільну мету – змінити якість та смак і при цьому ефективно використовувати кошти", – каже Мондриївський.
Нагадаємо, як писав УНН, раніше столичні депутати розробили проект рішення, яким пропонується позбавити приватні фірми права поставляти шкільні обіди.
Депутати запропонували створити у кожному районі столиці комунальні підприємства-їдальні, які й уповноважити на харчування дітей.
У такій ініціативі вбачають спробу монополізації шкільного харчування в столиці.
А за словами нардепа Сергія Тригубенка, новоутворені КП можуть бути всього лише "прокладками" між постачальниками продуктів та навчальними закладами. І це не гарантуватиме безпечність та вищу якість шкільних обідів.