Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто на снегоходе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Шведский профессиональный экстремал Дэниэл Бодин установил рекорд, совершив двойное сальто назад на снегоходе. Видео трюка опубликовано в YouTube, передает УНН.
Как говорится в подписи к видео, к такому экстремальному поступку спортсмен готовился полгода.
"Какое чувство! Я так долго об этом мечтал и ждал этого момента. Когда ты летишь в воздухе, это невероятное ощущение, которое трудно описать", - рассказал Д.Бодин.
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Отмечается, что спортсмен завоевал золото на всемирных экстремальных играх X Games, осуществив прыжок с трамплина на снегоходе, оторвавшись от земли на высоту 70 м.