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Шведський екстремал першим у світі зробив подвійне сальто на снігоході

Київ • УНН

 • 17561 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Шведський професійний екстремал Деніел Бодін побив рекорд, здійснивши подвійне сальто назад на снігоході. Відео трюка опубліковано у YouTube, передає УНН.

Як йдеться у підписі до відео, до такого екстремального вчинку спортсмен готувався півроку.

“Яке відчуття! Я так довго про це мріяв і чекав на цей момент. Коли ти летиш в повітрі, це неймовірне відчуття, яке важко описати”, – розповів Д.Бодін.

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Зазначається, що спортсмен завоював золото на всесвітніх екстремальних іграх X Games, здійснивши стрибок з трампліна на снігоході, відірвавшись від землі на висоту 70 м.

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