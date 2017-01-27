Шведський екстремал першим у світі зробив подвійне сальто на снігоході
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Шведський професійний екстремал Деніел Бодін побив рекорд, здійснивши подвійне сальто назад на снігоході. Відео трюка опубліковано у YouTube, передає УНН.
Як йдеться у підписі до відео, до такого екстремального вчинку спортсмен готувався півроку.
“Яке відчуття! Я так довго про це мріяв і чекав на цей момент. Коли ти летиш в повітрі, це неймовірне відчуття, яке важко описати”, – розповів Д.Бодін.
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Зазначається, що спортсмен завоював золото на всесвітніх екстремальних іграх X Games, здійснивши стрибок з трампліна на снігоході, відірвавшись від землі на висоту 70 м.