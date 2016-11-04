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Шведская бригада арбитров будет обслуживать поединок Украина - Сербия

Шведская бригада арбитров будет обслуживать поединок Украина - Сербия

Киев • УНН

 • 9282 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Определен состав бригады арбитров, которая будет работать на товарищеском матче между национальными сборными командами Украины и Сербии, который состоится 15 ноября в Харькове, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Главным арбитром матча назначен 39-летний рефери из Швеции Мартина Стрембергссон. Ассистенты арбитра - Даниэль Густавссон и Йоаким Нильссон (все - Швеция). Резервный арбитр - Анатолий Абдула (Украина).

К этому моменту шведский арбитр М.Стрембергссон в футбольных встречах с украинскими сборными не пересекался.

Справка: М.Стрембергссон - арбитр ФИФА с 2011-го года. Имеет большой опыт арбитража соревнований под эгидой УЕФА как на уровне клубов (Лига чемпионов, Лига Европы), так и национальных команд (квалификационные турниры ЧМ-2014, ЧЕ-2016 и ЧМ-2018).

Добавим, что М.Стрембергссон работал на матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2011/2012 между "Карпатами" и ирландским "Сент-Патрикс", который завершился победой львовян со счетом 2:0. В сезоне 2014/2015 швед был назначен на игру 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой столичное "Динамо" дома победило сопротивление французского "Генгама" - 3:1.

Как сообщал УНН, украинский арбитр Сергей Бойко получил назначение на матч четвертого тура группового турнира розыгрыша Лиги Европы сезона 2016-2017 годов.

Украинские Национальные Новости

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