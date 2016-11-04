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Шведська бригада арбітрів обслуговуватиме поєдинок Україна - Сербія

Шведська бригада арбітрів обслуговуватиме поєдинок Україна - Сербія

Київ • УНН

 • 9282 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Визначено склад бригади арбітрів, яка працюватиме на товариському матчі між національними збірними командами України та Сербії, що відбудеться 15 листопада у Харкові, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

Головним арбітром матчу призначено 39-річного рефері зі Швеції Мартіна Стрембергссона. Асистенти арбітра — Даніель Густавссон та Йоакім Нільссон (усі — Швеція). Резервний арбітр — Анатолій Абдула (Україна).

До цього моменту шведський арбітр М.Стрембергссон у футбольних зустрічах із українськими збірними не перетинався.

Довідково: М.Стрембергссон − арбітр ФІФА з 2011-го року. Має чималий досвід арбітражу змагань під егідою УЄФА як на рівні клубів (Ліга чемпіонів, Ліга Європи), так і національних команд (кваліфікаційні турніри ЧС-2014, ЧЄ-2016 та ЧС-2018).
Додамо, що М.Стрембергссон працював на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2011/2012 між “Карпатами” та ірландським “Сент-Патріксом”, який завершився перемогою львів’ян з рахунком 2:0. У сезоні 2014/2015 шведа було призначено на гру 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якої столичне “Динамо” вдома здолало опір французького “Генгама” — 3:1.

Як повідомляв УНН, український арбітр Сергій Бойко отримав призначення на матч четвертого туру групового турніру розіграшу Ліги Європи сезону 2016-2017 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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