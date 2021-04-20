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"Шулера и козявки": что думают в парламенте о перепалке Саакашвили и министра финансов и какой реакции ждут от Зеленского

"Шулера и козявки": что думают в парламенте о перепалке Саакашвили и министра финансов и какой реакции ждут от Зеленского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Михеил Саакашвили и министр финансов Сергей Марченко обменялись публичными оскорблениями. Министр назвал бывшего Президента Грузии, получившего украинское гражданство, "шулером с большой дороги", а тот в ответ назвал Марченко "козявкой". При этом оба: и Саакашвили, и Марченко - ставленники Владимира Зеленского. Как на происходящее смотрят парламентарии и чего ждут от Президента, узнавал УНН.

Детали

Для большего контраста УНН поинтересовался мнением представителей фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко - именно он предоставил беглому грузинскому президенту украинское гражданство, что помешало экстрадировать и привлечь Саакашвили к инкриминируемым преступлениям в Грузии, а также назначил главой Одесской госадминистрации. Правда, потом, похоже, пожалел о своем решении и гонял Саакашвили по столичным крышам, лишая его гражданства и депортируя за пределы Украины.

"Сложно говорить о лишении или предоставления гражданства - это уровень выше. Но если говорить о Саакашвили, то я лично отношусь к нему больше отрицательно. Создается впечатление, что он работает исключительно на свои интересы и то, что он несет какую-то угрозу - это чувствуется" - сказала Секретарь Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат Яна Зинкевич.

Во фракции ЕС ожидают реакцию Владимира Зеленского, поскольку это он (по просьбе Давида Арахамии) вернул гражданство Михеилу Саакашвили и несет ответственность за это, и он же единолично назначал правительство, в том числе министра Марченко.

"Мы должны увидеть реакцию Зеленского, поэтому он вернул гражданство Саакашвили, а Марченко - член его команды в правительстве, поэтому этот вопрос к Зеленскому. Как он себя поведет, когда министр финансов, ответственный за финансовую политику государства говорит о человеке, не обремененном властными полномочиями, но в предыдущие пять лет, скажем так, совершавшим действия, которые дестабилизируют политическую ситуацию в Украине, в то время как была российская угроза. Поэтому вопрос к Зеленскому: как Саакашвили живется под его крылом и когда мы увидим реакцию со стороны Зелинского по Саакашвили", - сказал Николай Величкович, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Также в "ЕС" уверены, что поступок Саакашвили и Марченко демонстрирует безответственность перед людьми и страной, где масса нерешенных проблем.

"В такое непростое для страны время мы видим как политики и государственные деятели, которые выдают себя за таких, занимаются тем, что дают какие-то оценочные суждения, оскорбляют, цепляются к фактам из биографии - в стране, где масса других проблем, начиная от напряжения на границах, заканчивая борьбой с ковидом. Вместо того, чтобы принимать решения государственного масштаба они ведут себя как в развлекательном заведении...

Что касается политической и общественной деятельности Саакашвили - она вызывает много вопросов, особенно после его реинкарнации и перерождения с этим "Офисом реформ". Но если есть фактура - нужна реакция правоохранительных органов, если вопрос политической целесообразности - тогда отвечать должны те, кто его привлек в лагерь для того, чтобы он как-то влиял на государственные процессы и реформирования частности", - отметил Михаил Забродский, первый заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности.

Также ситуацию прокомментировала Нина Южанина. Она отметила, что отрицать проблемы на таможенной службе - нельзя, но и Саакашвили не доказал свой статус эффективного реформатора.

"Очевидно, что у этого господина (Саакашвили - ред) есть такое качество, как критиковать не подбирая слов, а на деле ничего не показывать. На самом деле ситуация в Украине во многих сферах ужасная и есть за что критиковать, но для этого нужно понимать, каким образом менять ситуацию и менять вообще. Даже "Офис простых решений" - это какой-то бред, потому что в Украине как раз ничего не решится", - подытожила член Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики.

Дополнение

Год назад в Тбилиси напомнили Киеву о необходимости экстрадиции Михеила Саакашвили на родину для привлечения к ответственности за ряд преступлений, которые выдвинули бывшему президенту правоохранительные органы Грузии.

"Конечно, у нас была бы совсем другая реакция, если Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии. Мы обращались к украинским властям с просьбой об экстрадиции Саакашвили", - комментировал в мае прошлого года глава МИД Грузии Давид Залкалиани, добавляя, что в практике международного права "правосудие является частью суверенитета государства, а стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга".

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Имя Саакашвили сейчас также вспоминают и в связи с расследованием коррупции в "Укрзализныци". В прошлом году управлять украинской железной пришли его бывшие подчиненные Владимир Жмак (первый заместитель Одесской ОГА при Саакашвили) и Иракли Эзугбая (руководитель железной дороги Грузии при Саакашвили). По результатам 2020 года "Укрзализныця" получила 12 млрд грн убытков, 8 млрд грн из которых от грузоперевозок. Можно было бы списать на пандемию и падение объемов, но они почти не изменились против 2019 года - изменились только тарифы, так как Эзугбая их снизил, аргументируя конъюнктурой рынка. И получилось так, что грузовые вагоны "Укрзализныци" эксплуатировались больше, а денег приносили меньше, чем могли воспользоваться частные компании, включая те, что раньше руководились самим Эзугбая. Речь о работодателе Эзугбая - "Индустриальной группе Грузии" Давида Бежуашвили, которая в том числе занимается грузоперевозками на "Укрзализныце" и является ее контрагентом. "Индустриальной группе Грузии" выгодны низкие тарифы на украинской железной дороге, потому что с прошлого года они стали концессионерами херсонского порта, а в условиях договора: увеличить объем поступающих в порт грузов по железной дороге.

О схеме еще с осени писали украинские СМИ, но Национальное антикоррупционное бюро не реагирует по сей день. По одной из версий, связано это с тем, что Саакашвили связан с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой и мог покрывать своих друзей от проверок и уголовных дел. Косвенно в пользу этой версии говорит тот факт, что сразу после прихода "друзей Саакашвили" в "Укрзализныцю" НАБУ с ними подписало меморандум о совместной борьбе с коррупцией и ни одного уголовного дела так и не открыло. Подробно о "меморандуме прикрытия" УНН писал здесь.

Схема, которую составили журналисты выглядит так:

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