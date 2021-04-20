"Шулери і козявки": що думають в парламенті про перепалку Саакашвілі і міністра фінансів та якої реакції чекають від Зеленського

Деталі

Для більшого контрасту УНН поцікавився думкою у представників фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка - саме він надав грузинському президенту-втікачу українське громадянство, що завадило екстрадувати і залучити Саакашвілі до інкримінованих злочинів в Грузії, а також призначив главою Одеської держадміністрації. Правда, потім, схоже, пошкодував про своє рішення і ганяв Саакашвілі по столичних дахах, позбавляючи його громадянства і депортуючи за межі України.

"Складно говорити про позбавлення або надання громадянства - це рівень вище. Але якщо говорити про Саакашвілі, то я особисто ставлюся до нього більше негативно. Складається враження, що він працює виключно на свої інтереси і те, що він несе якусь загрозу - це відчувається ", - сказала Секретар Комітету з питань здоров'я нації, народний депутат Яна Зінкевич.

У фракції ЄС очікують реакцію Володимира Зеленського, оскільки це він (на прохання Давида Арахамії) повернув громадянство Міхеїлу Саакашвілі і несе відповідальність за це, і він же одноосібно призначав уряд, в тому числі міністра Марченко.

"Ми повинні побачити реакцію Зеленського, тому він повернув громадянство Саакашвілі, а Марченко - член його команди в уряді, тому це питання до Зеленського. Як він себе поведе, коли міністр фінансів, відповідальний за фінансову політику держави говорить про людину, яка не обтяжена владними повноваженнями, але у попередні п'ять років, скажімо так, вчиняла дії, які дестабілізували політичну ситуацію в Україні, в той час як була російська загроза. Тому питання до Зеленського: як Саакашвілі живеться під його крилом і коли ми вже побачимо реакцію з боку Зеленського щодо Саакашвілі", - сказав Микола Величкович, член Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Також в "ЄС" впевнені, що вчинок Саакашвілі і Марченко демонструє безвідповідальність перед людьми і країною, де маса невирішених проблем.

"У такий непростий для країни час ми бачимо як політики і державні діячі, які видають себе за таких, займаються тим, що дають якісь оціночні судження, ображають, чіпляються до фактів з біографії - в країні, де маса інших проблем, починаючи від напруги на кордонах, закінчуючи боротьбою з ковідом. Замість того, щоб приймати рішення державного масштабу вони поводяться як в розважальному закладі...

Що стосується політичної та громадської діяльності Саакашвілі - вона викликає багато питань, особливо після його реінкарнації і переродження з цим "Офісом реформ". Але якщо є фактура - потрібна реакція правоохоронних органів, якщо питання політичної доцільності - тоді відповідати повинні ті, хто його залучив до свого табору для того, щоб він якось впливав на державні процеси і реформування зокрема", - зазначив Михайло Забродський, перший заступник голови Комітету з питань нацбезпеки.

Також ситуацію прокоментувала Ніна Южаніна. Вона зазначила, що заперечувати проблеми на митній службі - не можна, але і Саакашвілі не довів свій статус ефективного реформатора.

"Очевидно, що у цього пана (Саакашвілі - ред) є така якість, як критикувати не підбираючи слів, а на ділі нічого не показувати. Насправді ситуація в Україні в багатьох сферах жахлива і є за що критикувати, але для цього потрібно розуміти, в який спосіб змінювати ситуацію і змінювати взагалі. Навіть "Офіс простих рішень" - це якесь марення, тому що в Україні якраз нічого не вирішиться", - підсумувала член Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики.

Доповнення

Рік тому в Тбілісі нагадали Києву про необхідність екстрадиції Міхеїла Саакашвілі на батьківщину для притягнення до відповідальності за низку злочинів, які висунули колишньому президенту правоохоронні органи Грузії.

"Звичайно, у нас була б зовсім інша реакція, якщо Саакашвілі був просто громадянином України, а не перебуваючим у розшуку і засудженим в Грузії. Ми зверталися до української влади з проханням про екстрадицію Саакашвілі", - коментував в травні минулого року глава МЗС Грузії Давид Залкаліані, додаючи, що в практиці міжнародного права "правосуддя є частиною суверенітету держави, а стратегічне партнерство передбачає повагу суверенітету один одного".

До теми

Ім'я Саакашвілі зараз також згадують і в зв'язку з розслідуванням корупції в "Укрзалізниці". У минулому році управляти українською залізницею прийшли його колишні підлеглі Володимир Жмак (перший заступник Одеської ОДА при Саакашвілі) і Іраклі Езугбая (керівник залізниці Грузії при Саакашвілі). За результатом 2020 року "Укрзалізниця" отримала 12 млрд грн збитків, 8 млрд грн з яких від вантажоперевезень. Можна було б списати на пандемію і падіння обсягів, але вони майже не змінилися проти 2019 року - змінилися лише тарифи, так як Езугбая їх знизив, аргументуючи кон'юнктурою ринку. І вийшло так, що вантажні вагони "Укрзалізниці" експлуатувалися більше, а грошей приносили менше, ніж могли скористатися приватні компанії, включаючи ті, що раніше керувалися самим Езугбая. Мова про роботодавця Езугбая - "Індустріальної групи Грузії" Давида Бежуашвілі, яка в тому числі займається вантажоперевезеннями на "Укрзалізниці" та є її контрагентом. "Індустріальній групі Грузії" вигідні низькі тарифи на українській залізниці, тому що з минулого року вони стали концесіонерами херсонського порту, а в умовах договору: збільшити обсяг вантажів, що надходять в порт, залізницею.

Про схему ще з осені писали українські ЗМІ, але Національне антикорупційне бюро не реагує досі. За однією з версій, пов'язано це з тим, що Саакашвілі пов'язаний з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою і міг покривати своїх друзів від перевірок і кримінальних справ. Побічно на користь цієї версії свідчить той факт, що відразу після приходу "друзів Саакашвілі" до "Укрзалізниці" НАБУ з ними підписало меморандум про спільну боротьбу з корупцією і жодної кримінальної справи так і не відкрило. Детально про "меморандумі прикриття" УНН писав тут.

Схема, яку склали журналісти виглядає так: