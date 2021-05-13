Искусственный интеллект научили печатать на сенсорном экране

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 49247 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 98958 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 112124 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 284008 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 164645 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 435887 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 329426 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 220481 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247484 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256736 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 33543 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 64688 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 49413 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 27204 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 22775 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 49498 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 64769 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 164972 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 284018 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 435893 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 774 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 21279 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 29695 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 59073 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 82339 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Искусственный интеллект научили печатать на сенсорном экране

Киев • УНН

 • 17302 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Чтобы по-настоящему понять, как люди печатают на сенсорных экранах, исследователи из Университета Аалто и Финского центра искусственного интеллекта (FCAI) создали первую модель искусственного интеллекта, которая изучает, как люди двигают глазами и пальцами во время набора текста. Об этом сообщает Science Daily, информирует УНН.

Искусственный интеллект научили печатать на сенсорном экране

Детали

Модель искусственного интеллекта (ИИ) может имитировать, как человек-пользователь набирает любое предложение на любой клавиатуре. Он делает ошибки, обнаруживает их - хотя и не всегда сразу - и исправляет их, как это сделали бы люди. Моделирование также показывает, как люди адаптируются к изменяющимся обстоятельствам, например, как меняется их стиль письма, когда они начинают использовать новую систему автокоррекции или дизайн клавиатуры.

"Раньше набор текста на сенсорном экране понимали в основном с точки зрения того, как наши пальцы двигаются. Методы на основе искусственного интеллекта помогли пролить новый свет на эти движения: мы обнаружили важность решения, когда и где искать. Теперь мы можем делать более точные прогнозы о том, как люди печатают на своих телефонах или планшетах", - говорит доктор Юсси Йокинен, который руководил работой.

Исследование, закладывает основу для разработки, например, более эффективных и даже персонализированных решений для ввода текста.

"Теперь, когда у нас есть реалистичная симуляция того, как люди печатают на сенсорных экранах, должно быть гораздо проще оптимизировать дизайн клавиатуры для лучшего набора текста, что означает меньше ошибок, более быстрый набор текста и, что наиболее важно для меня, меньше разочарований", - объясняет Йокинен.

В дополнение к предвидению того, как типичный человек будет печатать, модель также может учитывать различные типы пользователей, например, с двигательными нарушениями, и может использоваться для разработки средств набора текста или интерфейсов, разработанных с учетом этих групп. Для тех, кто не сталкивается с особыми проблемами, он может сделать вывод из личных стилей письма - например, отмечая ошибки, которые часто встречаются в текстах и электронных письмах, - какая клавиатура или система автокоррекции лучше всего подойдет пользователю.

"Мы дали модели те же возможности и ограничения, которые есть у нас, людей. Когда мы попросили его эффективно печатать, он понял, как лучше использовать эти способности. Конечный результат очень похож на то, как люди печатают, без необходимости обучать модель на человеческих данных", - говорит Йокинен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нидерландах разработали уникального робота, который пакует 240 авокадо в минуту

Сравнение с данными типирования людей подтвердило точность прогнозов модели. В будущем команда надеется смоделировать медленные и быстрые методы набора текста, например, чтобы разработать полезные учебные модули для людей, которые хотят улучшить свой набор текста.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36