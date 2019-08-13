Штормовое предупреждение объявили в Киеве и области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве и области объявили штормовое предупреждение. В ближайшие часы ожидают ветер и грозы, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
Как отмечается в сообщении, в Киеве в ближайший час и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа грозы, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Также грозы и порывы ветра ожидают и в столичной области.
"В ближайший час и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа грозы, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики.
Напомним, синоптики предупредили о повышении уровня воды на реках на Закарпатье.