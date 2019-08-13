Синоптики попередили про підвищення рівнів води на річках на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Закарпатській області можливе підняття води на річках через зливи. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
“Вночі з 13 на 14 та протягом 14 серпня по Закарпатській області в місцях проходження сильних злив на малих водотоках буде відбуватись швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, у верхів’ях річок — 0.2-0.5м, формування значного схилового та місцевого стоку, локальних селів”, — повідомив Манівчук.
Нагадаємо, у середу, 14 серпня, у західних областях України очікуються грозові дощі, вранці та вдень значні дощі.