Синоптики предупредили о повышении уровня воды на реках на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Закарпатской области возможно поднятие воды на реках из-за ливней. Об этом УНН сообщил начальник Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.
“В ночь с 13 на 14 и в течение 14 августа по Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках будет происходить мимолетное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в верховьях рек — 0.2-0.5м, формирование значительного склонного и местного стока, локальных селей”, — сообщил Манивчук.
Напомним, в среду, 14 августа, в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, утром и днем значительные дожди.