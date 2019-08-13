Штормове попередження оголосили у Києві та області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Києві та області оголосили штормове попередження. У найближчу годину очікують вітер та грози, передає УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
Як зазначено у повідомленні, у Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 серпня та вночі 14 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Також грози і пориви вітру очікують і в столичній області.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 серпня та вночі 14 серпня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, — попередили синоптики.
Нагадаємо, синоптики попередили про підвищення рівнів води на річках на Закарпатті.