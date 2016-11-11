Штормовое предупреждение объявили в Одесской области

В связи с перемещением активного циклона в южные районы Украины, 12-13 ноября в Одесской области и г.Одесса ожидаются сложные погодные условия, на севере области в виде мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, днем ​​- западный 20-24 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

В Главном управлении ГосЧС Украины в Одесской области просят граждан быть крайне осторожными во время пребывания на улице. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства, особенно при движении по эстакадам, мостам и ​​путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Зато пешеходам не стоит ходить под раскидистыми деревьями, следует держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.