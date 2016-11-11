Штормове попередження оголосили на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує цієї суботи в Одесі вітер та туман, а в неділю — сильну зливу, передає кореспондент УНН.
У зв’язку з переміщенням активного циклону у південні райони України, 12-13 листопада по Одеській області та м.Одеса очікуються складні погодні умови, на півночі області у вигляді мокрого снігу. Вітер вночі південно-східний, вдень — західний 20-24 м/с, місцями пориви 25-27 м/с.
У Головному управлінні ДСНС України в Одеській області просять громадян бути вкрай обережними під час перебування на вулиці. Водіям слід обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу, особливо під час руху по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірне виникнення ожеледиці.
Натомість пішоходам не варто ходити попід розлогими деревами, слід триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.