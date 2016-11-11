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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21102 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 41686 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 65734 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 136532 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 199778 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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2 квітня, 09:04 • 190714 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211434 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196882 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Штормове попередження оголосили на Одещині

Штормове попередження оголосили на Одещині

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує цієї суботи в Одесі вітер та туман, а в неділю — сильну зливу, передає кореспондент УНН.

У зв’язку з переміщенням активного циклону у південні райони України, 12-13 листопада по Одеській області та м.Одеса очікуються складні погодні умови, на півночі області у вигляді мокрого снігу. Вітер вночі південно-східний, вдень — західний 20-24 м/с, місцями пориви 25-27 м/с.

У Головному управлінні ДСНС України в Одеській області просять громадян бути вкрай обережними під час перебування на вулиці. Водіям слід обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу, особливо під час руху по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірне виникнення ожеледиці.

Натомість пішоходам не варто ходити попід розлогими деревами, слід триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Українські Національні Новини

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