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Штормовое предупреждение из-за резких заморозков объявили в Закарпатской области

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 23 марта. УНН. Из-за резкого снижения температуры в течение 25-28 марта в Закарпатской области объявили штормовое предупреждение, сообщают в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии, передает УНН.

Так, ночью и утром 25-26 марта преимущественно в горной части области, а 27-28 марта на большей части территории области и в Ужгороде на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до 0...- 5 градусов.

В то же время 23-24 марта в области прогнозируют теплую погоду с температурой ночью 5-10 градусов тепла, днем ​​14-19 градусов, в горах местами 6-11 градусов тепла.

Кроме того, 23-24 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности, говорится в сообщении метеорологов.

Напомним, 23 марта в Карпатах сохраняется лавинная опасность.

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