Штормове попередження через різкі заморозки оголосили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 23 березня. УНН. Через різке зниження температури протягом 25-28 березня на Закарпатті оголосили штормове попередження, повідомляють у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, передає УНН.
Так, вночі та вранці 25-26 березня переважно в гірській частині області, а 27-28 березня на більшій частині території Закарпаття та у м.Ужгород на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки до 0...-5 градусів.
Водночас 23-24 березня в області прогнозують теплу погоду з температурою вночі 5-10 градусів тепла, вдень 14-19 градусів, в горах місцями 6-11 градусів тепла.
Окрім того, 23-24 березня у високогір′ї Закарпатської області збережеться ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки, йдеться у повідомленні метеорологів.
Нагадаємо, 23 березня у Карпатах також зберігається лавинна небезпека.