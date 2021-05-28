Штайнмайер хочет снова баллотироваться на федерального президента Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Действующий Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.
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“Я хотел бы баллотироваться на второй срок в качестве федерального президента”, — сказал Штайнмайер журналистам.
Детали
Политик добавил, что хочет сопровождать страну на пути в будущее после пандемии.
Федеральное собрание определяет, кто будет Федеральным президентом. Срок полномочий — пять лет, следующие выборы состоятся в феврале 2022 года.
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“Я знаю, что с самого начала не могу рассчитывать на большинство в Федеральном собрании”, — отметил Штайнмайер.
Дополнение
Франк-Вальтер Штайнмайер является членом Социал-демократической партии Германии, до своего президентства он возглавлял министерство иностранных дел страны.
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