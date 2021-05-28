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Штайнмайер хочет снова баллотироваться на федерального президента Германии

Киев • УНН

 • 18323 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Действующий Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Штайнмайер хочет снова баллотироваться на федерального президента Германии

Цитата

“Я хотел бы баллотироваться на второй срок в качестве федерального президента”, — сказал Штайнмайер журналистам.

Детали

Политик добавил, что хочет сопровождать страну на пути в будущее после пандемии.

Федеральное собрание определяет, кто будет Федеральным президентом. Срок полномочий — пять лет, следующие выборы состоятся в феврале 2022 года.

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“Я знаю, что с самого начала не могу рассчитывать на большинство в Федеральном собрании”, — отметил Штайнмайер.

Дополнение

Франк-Вальтер Штайнмайер является членом Социал-демократической партии Германии, до своего президентства он возглавлял министерство иностранных дел страны.

В Укране известен своим предложением относительно метода имплементации минских соглашений, включающий проведение местных выборов на востоке Украины под наблюдением ОБСЕ, предоставление временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем — после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украины территории — предоставление постоянного особого статуса этим территориям.

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