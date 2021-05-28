Штайнмаєр хоче знову балотуватися на федерального президента Німеччини

Цитата

“Я хотів би балотуватися на другий термін в якості федерального президента”, — сказав Штайнмаєр журналістам.

Деталі

Політик додав, що хоче супроводжувати країну на шляху в майбутнє після пандемії.

Федеральні збори визначають, хто буде Федеральним президентом. Термін повноважень — п’ять років, наступні вибори відбудуться в лютому 2022 року.

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“Я знаю, що з самого початку не можу розраховувати на більшість у Федеральних зборах”, — зазначив Штайнмайер.

Доповнення

Франк-Вальтер Штайнмаєр є членом Соціал-демократичної партії Німеччини, до свого президентства він очолював міністерство закордонних справ країни.

В Украні відомий своєю пропозицією щодо методу імплементації мінських угод, який включає проведення місцевих виборів на сході України під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім — після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній України території — надання постійного особливого статусу цим територіям.