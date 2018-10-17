Штат Техас установил дату памяти жертв Голодомора в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Мэр столицы американского штата Техас, города Остина, подписал документ о почтении памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и признания этой трагедии геноцидом украинского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Посольства Украины в Соединенных Штатах.
“Столица штата Техас, город Остин, официально присоединилась к почтению 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине”, — сообщили в украинском дипломатическом представительстве.
Мэр города Стив Адлер издал специальную Прокламацию, которая установила 10 ноября 2018 Днем памяти жертв этой трагедии.
В дипломатической миссии Украины добавили: “Спасибо властям города и украинской общине за весомый вклад в наши общие усилия по восстановлению исторической справедливости!”.
Напоминаем, губернатор штата Юта Гарри Герберт (Governor Gary Herbert) подписал Декларацию о почтении памяти жертв Голодомора — геноцида 1932-1933 годов в Украине, а также об объявлении 24 ноября 2018 Днем памяти украинского Голодомора — геноцида.