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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116116 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124109 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 163739 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151333 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118261 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141777 просмотра

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Штат Техас установил дату памяти жертв Голодомора в Украине

Штат Техас установил дату памяти жертв Голодомора в Украине

Киев  •  УНН

 • 11068 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Мэр столицы американского штата Техас, города Остина, подписал документ о почтении памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и признания этой трагедии геноцидом украинского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Посольства Украины в Соединенных Штатах.

“Столица штата Техас, город Остин, официально присоединилась к почтению 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине”, — сообщили в украинском дипломатическом представительстве.

Мэр города Стив Адлер издал специальную Прокламацию, которая установила 10 ноября 2018 Днем памяти жертв этой трагедии.

В дипломатической миссии Украины добавили: “Спасибо властям города и украинской общине за весомый вклад в наши общие усилия по восстановлению исторической справедливости!”.

Напоминаем, губернатор штата Юта Гарри Герберт (Governor Gary Herbert) подписал Декларацию о почтении памяти жертв Голодомора — геноцида 1932-1933 годов в Украине, а также об объявлении 24 ноября 2018 Днем памяти украинского Голодомора — геноцида.

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