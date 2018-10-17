Штат Техас встановив дату вшанування жертв Голодомору в Україні

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Мер столиці американського штату Техас, міста Остіна, підписав документ про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні та визнання цієї трагедії геноцидом українського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Посольства України у Сполучених Штатах.