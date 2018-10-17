Штат Техас встановив дату вшанування жертв Голодомору в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Мер столиці американського штату Техас, міста Остіна, підписав документ про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні та визнання цієї трагедії геноцидом українського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Посольства України у Сполучених Штатах.
“Столиця штату Техас, місто Остін, офіційно приєдналося до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-33 років в Україні”, — повідомили в українському дипломатичному представництві.
Мер міста Стів Адлер видав спеціальну Прокламацію, яка встановила 10 листопада 2018 року Днем вшанування пам’яті жертв цієї трагедії.
У дипломатичній місії України додали: “Дякуємо владі міста та українській громаді за вагомий внесок у наші спільні зусилля щодо відновлення історичної справедливості!”.
Нагадуємо, губернатор штату Юта Гарі Герберт (Governor Gary Herbert) підписав Декларацію про вшанування пам’яті жертв Голодомору — Геноциду 1932-1933 років в Україні, а також про оголошення 24 листопада 2018 року Днем пам’яті українського Голодомору — Геноциду.