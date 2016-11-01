Штат Минобороны уменьшили почти на 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Почти на 200 человек уменьшили штатную численность аппарата Минобороны. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.
"В результате проведения мероприятий количество структурных подразделений Министерства обороны уменьшилось с 25 до 18. Штатная численность аппарата Минобороны уменьшена почти на 200 человек", - сказал А.Чернобай.
По его словам, в текущем году обеспечили оптимизацию структуры Минобороны и унификацию организационно-штатных структур и численности воинских частей ВСУ в результате проведения мероприятий реформирования.