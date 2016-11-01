Штат Минобороны уменьшили почти на 200 человек

"В результате проведения мероприятий количество структурных подразделений Министерства обороны уменьшилось с 25 до 18. Штатная численность аппарата Минобороны уменьшена почти на 200 человек", - сказал А.Чернобай.

По его словам, в текущем году обеспечили оптимизацию структуры Минобороны и унификацию организационно-штатных структур и численности воинских частей ВСУ в результате проведения мероприятий реформирования.